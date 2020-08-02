罷免台灣基進黨立委陳柏惟的團體表示，第一階段門檻2912份連署書已達標，等待適當時機再送件。挺韓直播主高鈞鈞南下台中相挺，號召粉絲響應罷免。

新黨發起連署罷免台中市第二選區立委陳柏惟，因為陳柏惟暱稱「3Q哥」，將罷免連署定名為「刪Q行動」，也成功創造話題。罷免團體表示，目前第一階段所需的連署書2912份已經達標，已超過3000份，目前開始進入清點階段。初步規畫會在明年2月「陳柏惟就職滿一周年」時，正式向中選會送件。

挺韓直播主高鈞鈞特別南下相挺，透過直播鏡頭向粉絲介紹「刪Q連署站」，並開放讓民眾表達對陳柏惟的不滿，最後她與連署民眾一同號召各界響應連署。高鈞鈞表示，刪Q行動後續還有很長一段距離要努力。她基於理念認同，以行動支持罷免連署，希望催出更多認同的民眾響應罷免。

台中立委第二選區總選舉人數約29萬多人，第一階段連署需要1%、近3千人；第二階段要10%、近3萬人，成案後同意罷免要超過25%，約7萬2千多票。

(中時新聞網)