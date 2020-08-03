北檢偵辦立委集體收賄案，北院今天羈押庭審理後，晚間裁定無黨籍立法委員趙正宇100萬元交保，限制出境、出海及住居，辦公室主任林家麒羈押禁見。趙的家人在1小時內籌現金100萬元，而趙則於晚上11點40多分後步下樓梯，雙手合十，快步上車離開。

檢調1日下午以涉犯行收賄重罪、有逃亡及勾串共犯、證人或滅證之虞，向台北地院聲請羈押禁見前太流負責人李恆隆、現任立委蘇震清、廖國棟、陳超明、趙正宇及前立委、時力黨主席徐永明共10人。

北檢調查，立委趙正宇則涉嫌收賄至少920萬，護航殯葬業者施壓變更陽明山國家公園地目並涉嫌透過是知管理顧問公司總經理郭克銘收受寶塚公司負責人陳明瀚、展雲企業董事長鍾克信賄賂，施壓營建署，將位於陽明山國家公園區內的土地自管制區劃出，變更為殯葬用地。

檢方認定趙正宇、林家騏、郭克銘等人涉嫌貪汙治罪條例，犯罪嫌疑重大，且有逃亡、串證之虞，昨天向法院聲請羈押禁見。台北地方法院今天審理後，晚間裁定趙正宇100萬元交保，林家騏羈押禁見。

(中時 )