時代力量黨主席徐永明涉嫌收賄，遭檢調聲請羈押禁見，秘書長陳志明稱「黨發不出薪水，去借錢來發」。而徐收賄會爆發，則是因被查到一通關鍵電話問錢在哪。資深媒體人黃創夏酸說：這才叫新「時代」的「力量」，Errrr⋯⋯「發不出薪水」？

6名前後任立委等63人涉嫌收賄案，指揮調查局約談複訊後聲請羈押徐永明等5名前任與現任立委及前太流公司負責人李恆隆等人。

針對徐永明涉嫌收賄，秘書長陳志明竟稱「黨發不出薪水，去借錢來發」；黃創夏酸說，「借貸」丶「發不出薪水」⋯⋯，Errrr⋯⋯是誰說過台灣的政治「沒創意」。而徐永明收賄會爆發，是因他被查到有一通關鍵電話問錢在哪裡，而被列為涉案人；黃創夏接著酸說，拿起電話問一聲：「錢呢？」這才叫新「時代」的「力量」⋯⋯，Errrr⋯⋯「發不出薪水」？

時代力量昨對此召開臨時決策會，停止徐永明及副秘書長林鈺傑的職務，並推選時代力量立委邱顯智為代理黨主席。今天開會後決議，若法院裁定羈押徐永明，將儘速予以停權處分。

網友認為，讀書人做壞事就是不懂得閃躲，第一次聽到在電話中直接問錢呢？那麼直接，難道沒有想到會被監聽？不然也學學電影搞個書頁字意拼湊密碼。

(中時新聞網)