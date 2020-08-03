俄國陸軍的一輛T-72主力戰車，在大型戰術演習時，突然發生起火事故，3名乘員立即逃出，起火後的戰車被手機拍攝下來。

防衛部落格(Defense Blog)log)報導，事件是在7月19日，一輛俄羅斯第205分機動裝甲旅的T-72主戰車，在俄羅斯南部進行的大規模戰術演習發生事故。

У Росії згорів танк Т-72

這場演習從7月17日至21日舉行，參與的部隊來自南部軍區、西部軍區、北部軍區和太平洋艦隊的海軍步兵，總參與人員約150萬人，動員400架飛機，超過26,000件軍備，還有100艘軍艦和支援艦。

事故情況還不清楚，俄國軍方並沒有提出說明。

T-72戰車於1972年問世，服役至今已近50年，目前仍在40多個國家/地區的部隊中的存在。據不完全統計，全球T-72戰車數量至少建造了2.5萬輛，是冷戰時期數量第2的戰車，僅次於前一代的T-54/T-55戰車。

(中時新聞網)