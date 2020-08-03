【回憶殺】蔡佳宏（前藝名蔡佳虹）天生擁有姣好臉蛋、性感身材，曾演出《婆媳過招七十回》、《玻璃屋裏的人》、《心事誰人知》等作品，還以《把愛找回來》入圍金鐘獎，但她不擅長理財，花了上千萬買香奈兒，直到收入銳減時，終嚐到落魄的滋味。

蔡佳宏17歲進入演藝圈，外型性感、作風大膽前衛，讓她在工地秀一炮而紅，賺進大把鈔票，但她愛買名牌包，能在精品店豪刷百萬，家裡堆的香奈兒足以開二手精品店，有「香奈兒女王」封號，很多朋友都勸買房子較能保值，不過，蔡佳宏並沒有聽進去，直到逐漸接不到片約時，原本的千萬精品只能以150萬出清，人生頓時陷入低谷。

退出演藝圈後，根據《民視新聞》報導，她做過電訪員、月子中心公關等，放下明星身段改行做服務業，現在是火鍋店公關，她坦言餐飲業相當辛苦，有次搬餿水桶，不小心濺到身上，連臉都有，搭捷運時頻頻被人側目，還有乘客遮鼻子，讓她轉過身偷哭，不過，蔡佳宏堅持不走回頭路，改掉過往滿身名牌的習慣，換穿平價的服飾，過著簡單的上班族生活。

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（圖／中時資料照）

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(中時新聞網)