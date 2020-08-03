娛樂8點半》如果說「喜劇之王」周星馳是喜劇片的標杆，那麼殭屍片的第一把交椅，就絕對非林正英莫屬了，他演出的靈幻殭屍片《鬼打鬼》、《人嚇人》都堪稱是經典之作，其中靠著《殭屍先生》邁向事業巔峰，不過卻在此時罹患肝癌病逝，享年45歲，但也有一說是泄露天機導致英年早逝，但無論如何一生英姿早已讓粉絲無限緬懷。

林正英演出「殭屍道長」形象深植人心，更掀起拍殭屍片熱潮。（圖／微博）

林正英十七歲時進入邵氏電影公司，擔任龍虎武師一職，身材嬌小的他更曾當過知名演員鄭佩佩等人的替身，此外擔任武術指導時，矯健身手獲得李小龍賞識，並將林正英視為不可或缺的左右手，據悉只要林正英不在旁邊，李小龍就寧可不開機拍攝，不難看出對林正英是充分信任，兩人更一度揚言要將功夫電影打入好萊塢市場，但此夢想隨著李小龍逝世隨之煙消雲散，隨後林正英則加入洪金寶創立的「洪家班」，並客串電影《鬼打鬼》一角，而這也成為林正英和香港開啟靈幻殭屍片的起點。

而讓林正英演藝事業推向巔峰之作，絕對非《殭屍先生》莫屬，據悉拍攝前還向知名術士討教茅山道術，還去學習玄門知識與理論，香港上映後隨即開出紅盤，票房一個月就高達2000多萬港幣，不僅讓他「殭屍道長」形象深植人心，還因此獲得香港電影金像獎最佳男配角提名，甚至掀起一股拍殭屍片熱潮，不過後來殭屍電影被大量模仿，雖然林正英增添西方吸血鬼等新賣點，但票房卻不再如已往般風光，也讓他決定轉戰小銀幕重新出發，未料在準備開拍《殭屍道長3》時，竟被診斷罹患肝癌病逝，享年45歲，而當時香港曾流傳「拍鬼片的人活不過50歲」的都市傳說，似乎意味著林正英未躲過這個「死劫」。

林正英罹患肝癌病逝，享年45歲。（圖／微博）

林正英拍攝《殭屍先生》成為家喻戶曉的大人物，但感情方面卻相當低調，在走紅前曾經有過一段婚姻，不過僅五年就宣告終結，兩人育有一女則歸林正英撫養，接著拍攝《僵屍道長》時，則與飾演《唐伯虎點秋香》的「石榴姐」苑瓊丹擦出愛火，更是演藝圈流傳的一段佳話，不過正當眾人以為這段感情將修成正果時，林正英卻診斷出罹患肝癌，得知自己不久人世，為了不想拖累苑瓊丹，竟佯裝出軌並主動提出分手，臨終前還婉拒所有人探病，未料才一個月就撒手人寰，葬禮當日苑瓊丹以未亡人身份，在靈堂答謝所有前來悼念的賓客，這一幕看的所有人潸然淚下。

林正英和苑瓊丹曾有過一段情。（圖／微博）

不過葬禮當天，卻讓摯友洪金寶大動肝火，原本就傷痛欲絕的他，眼看生前輝煌無比的林正英，死後靈堂竟簡陋到只能容納二十個人，此外加上生前信奉道教的林正英，卻是用佛家葬禮儀式，讓他當場飆罵是對死者不尊重，不過葬禮過程出現一段插曲，至今仍讓人嘖嘖稱奇，就是當天飛來成群黑色蝴蝶，直到最後結束才消失不見，據悉這是死去親人前來弔唁的象徵，也為他傳奇一生增添不少神秘色彩，而隨著「殭屍道長」林正英的離去，等同宣告香港靈異殭屍片的輝煌時代正式終結。

(中時新聞網)