進入7月份最後一周，台股士氣如虹，美股近一周沒再創新高情況下，大盤由台積電、聯電、聯發科領軍，台股終於突破高懸30年的高點12682，更一口氣漲到13031，不過7/28爆出3489億黑K，可能會把投資人嚇壞，多數人認為行情可能就要結束了，但從幾個面向來看，美國聯準會（Fed）利率決策會議已說將維持接近零利率一段很長時間，代表資金依然非常寬鬆，這也反應在台幣相當強勢，近期已經來到29.3的波段升值高點，熱錢持續湧入。

另外美股也維持在高檔震盪，特別是Nasdaq和費半指數仍在多頭格局，只要Nasdaq的10200、費半的2000整數大關沒有跌破之前，美股仍是多頭走勢，台股也應不會走得太差，雖然7/28曾爆量3489億，但通常量大地方非高點，未來再度越過13031的機會仍存在，但前提是台幣不能轉貶及美股不能跌破多頭關鍵價，基本上加權指數可以12200為多頭防守點，在12200未跌破之前，建議仍偏多操作。

只是現階段也要邁進8/15半年報公布時間點，個股走勢差異會越來越大，因此投資人最好從個股位階和估值來判斷選股。就像近期發布財報，台郡和旺宏上半年獲利都不錯，但為何財報公布之後台郡重挫，旺宏卻漲停板？理由非常簡單，財報公布之前，台郡已由110漲到150以上，已經反應利多，也就是位階已高；而旺宏之前卻是完全沒反應還往下，也就是位階偏低，自然公布財報之後股價往上。另外為何近期光通訊族群相對弱勢？聯亞今年頂多賺5元，本益比還有50倍，華星光、光環仍在虧損，股價自然要修正整理。建議投資人最好在財報公布前後審視自己手中個股，做汰弱留強動作。

本周要從已公布財報或是未公布但推估Q2獲利成長的股票作推薦，其中可以留意本益比偏低的IC設計族群：

1新唐(4919)：Q2獲利1.16元，為近兩年新高，受惠遠距商機，NB相關訂單滿到年底，且未來供應華為不受中美貿易戰影響，加上併購日本松下半導體的效應也即將顯現，下半年業績會更好，推估全年獲利挑戰3.5元，本益比不到14倍。

2.偉詮電(2436)：受惠 USB PD 拉貨動能延續，加上客戶開始回補 MCU庫存，訂單已看至第 3 季。第一季受業外拖累虧損，但本業實際有獲利，Q2營收6.6億，只要毛利維持，推估Q2可獲利0.6元以上，下半年更旺那麼整年EPS在2元以上機會相當大，以目前價位本益比約15倍，也是屬於偏低。

3.大中(6435)：大陸當地系統廠加快去美化，增加對台灣MOSFET廠採購量能，台灣功率半導體廠商受惠，Q1已獲利1.26元，Q2營收約6億，按過去這種營收規模獲利絕對有2元以上，那麼全年挑戰7元以上獲利，目前不到90價位，本益比也不到13倍。

（本文作者為中華財經台分析師張嘉軒）

※免責聲明：本文為作者觀點，不代表本網站立場，也非任何投資建議與參考，請自行審慎判斷評估風險。

(中時新聞網)