面對奧克拉荷馬州議員羅伯茲的公開威脅不准賽前下跪抗議，包含NBA球員工會主席兼雷霆主控保羅在內的雷霆全體隊職員，根本沒在怕的，因為他們在雷霆與爵士賽前演奏國歌期間，仍跟爵士球員、教練一起單膝下跪抗議，唯獨1名裁判站著！

面對NBA復賽後的下跪浪潮，羅伯茲先前發表聲明，公開威脅雷霆全隊不准在演奏國歌期間下跪抗議，否則他將提案解除雷霆在奧克拉荷馬州的稅收減免優惠，羅伯茲所用的理由，只是單純認定這對美國國旗不尊重，更違反國家政策。

可是很明顯地，保羅與他的雷霆隊友、教練根本沒把羅伯茲的話放在心上，畢竟身為球員工會主席的保羅是否下跪，其中象徵意義格外重大，他先前更跟聯盟建議可讓球員穿上平權球衣，積極利用復賽宣導社會正義，如今他怎麼可能不跪！

截至目前為止，在復賽演奏國歌期間沒有下跪的NBA球員，只有魔術小將艾薩克與熱火中鋒萊納德，至於NBA教練方面，只有馬刺總教練帕波維奇與助理教練貝琪哈蒙選擇嚴肅站立，畢竟是否下跪沒有強制性，每個人都有自己選擇權利。

(中時 )