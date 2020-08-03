在南投埔里這純樸的地方，人口數不多但運動風氣卻很興盛，最輝煌時期曾有十幾支壘球隊。埔里出身的前中華女壘隊隊長賴孟婷，曾代表國家參戰亞運、奧運，戰功彪炳，從球場退役後，她選擇回到家鄉，持續推廣自己熱愛的運動，喚醒當地人的壘球魂，鑫來旺壘球隊現在已分一軍、二軍訓練，對她而言也算是甜蜜的負擔。
【退役選手經營運彩一舉兩得 持續為體育界貢獻長才】
賴孟婷表示，自己參加過亞奧運，具備申請運動彩券的經銷商資格，在卸下國手身分後，她開始規劃新人生，毅然決然地選擇成為「運彩經銷商」，對於擁有運彩經銷商這個新的身分，她非常開心，除了能有更多時間陪家人外，也感謝體育署與台灣運彩的支持，讓她在退役後還能發揮所長，持續為台灣體育界貢獻心力。
【經營運彩行之餘指導壘球隊 期待下一個世代崛起】
憑藉運動的專業知識，和持續努力學習，賴孟婷所經營的鑫來旺運彩行業績持續成長，每天都有不少客戶來投注，同時利用經營運彩之餘，也成立「鑫來旺壘球隊」，讓喜歡打慢壘的民眾可以來動動筋骨、一展身手，她和店內同仁負責球隊指導，期望藉由經驗傳承，創造出下一個壘球世代，這也是身為體育人的理想。
(中時新聞網)
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