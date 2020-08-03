輕颱「哈格比」已逐漸接近台灣，暴風圈正逐漸朝台灣東北部海面接近，對台東北部海面及北部海面構成威脅。（氣象局）

根據最新氣象資訊，輕颱「哈格比」已逐漸接近台灣，暴風圈正逐漸朝台灣東北部海面接近，對台東北部海面及北部海面構成威脅，且強度仍有稍增強的趨勢。《台灣颱風論壇》指出，颱風暴風圈觸陸機會很低，將會以「驚險」的距離通過台灣北部。另外也提醒，除了基隆北海岸將受影響最劇之外，颱風通過後，引進的西南氣流也會對南台灣帶來較大雨勢。

氣象局指出，輕颱「哈格比」（HAGUPIT ）目前位置在花蓮的東方約260公里海面上，中心氣壓為995百帕，以每小時20公里速度向西北轉北北西進行。近中心最大風速每秒23公尺，相當於 9 級風；瞬間最大陣風每秒 30 公尺，相當於 11 級風。

颱風論壇指出，雖然哈格比威力一直略有增強，由於行進速度加快，強度增幅有限，應該還是會以輕颱之姿，「驚險」地通過台灣北部，暴風圈並不會觸陸。主要影響範圍仍以東北部為主，尤其以基隆北海岸更為劇烈，論壇預估，今（3）日一整天，都會有間歇式的大風大雨。

另外，北部、宜蘭也會受到颱風外圍流影響，以間歇陣雨為主，但也不排除會出現瞬間強陣風。其餘各地，大致上呈現「愈南邊、愈無感」的趨勢。不過南台灣也要特別注意！颱風論壇提醒，在哈格比北上後，引進的西南風將增強，今午後至周二（4日）台南、高雄、屏東、台東等地反而會轉有較大雨勢，平地會比山區更有感！氣象局也對桃園以北，東南半部發布大雨特報，沿海地區因時值「大潮」，低窪處也請留意。

颱風走後，周三（5）太平洋高壓將回歸，全台各地又會陸續放晴，回到高溫炎熱，情時多雲的天氣狀態。

(中時新聞網)