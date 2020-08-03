台南市東區崇明綠邑社區今日（3）凌晨12時50分許疑似因抽水馬達起火，一樓竄出火勢，消防局獲報後隨即出動德興、崇善、南門、東門分隊救火，到場後火速撲滅火勢，無人傷亡。

崇明綠邑社區一樓，今日凌晨12時50分左右疑似因抽水馬達起火，社區竄濃濃黑煙。消防人員趕抵後，呼籲民眾不要驚慌靜待救援，並隨即撲滅火勢，起火的屋主一家五口平安無事。

消防人員呼籲，民眾如遇火煙竄出，不確定起火點在哪，首先應關門避免火勢蔓延，於家中等候消防人員救援即可。

(中時 )