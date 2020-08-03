台南》台南崇明綠邑社區傳馬達起火 無人傷亡 03:272020/08/03 中時 李宜杰 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台南東區崇明綠邑社區今日凌晨傳出抽水馬達起火，所幸火勢隨即遭撲滅，無人傷亡。（李宜杰攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台南市東區崇明綠邑社區今日（3）凌晨12時50分許疑似因抽水馬達起火，一樓竄出火勢，消防局獲報後隨即出動德興、崇善、南門、東門分隊救火，到場後火速撲滅火勢，無人傷亡。 崇明綠邑社區一樓，今日凌晨12時50分左右疑似因抽水馬達起火，社區竄濃濃黑煙。消防人員趕抵後，呼籲民眾不要驚慌靜待救援，並隨即撲滅火勢，起火的屋主一家五口平安無事。 消防人員呼籲，民眾如遇火煙竄出，不確定起火點在哪，首先應關門避免火勢蔓延，於家中等候消防人員救援即可。 (中時 ) #社區 #火勢 #人員 #消防人員 #消防 也許您會感興趣 社會熱門新聞 豪氣租飯店房間1年 行為詭異警破門驚見滿屋寶藏 - 社會 2女地鐵凶狠互踹 洋裝妹狂洩春光 網反讚武術高手 - 社會 女上廁所隔壁頻傳男性嘆息聲 超毛真相曝光全傻了 - 社會 李登輝病逝傳鞭炮聲 竟是有人在「慶祝」 - 社會 立委貪瀆案 趙正宇交保雙手合十快步上車 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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