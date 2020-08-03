大陸今年基金發行熱度高，統計7月新基金發行規模達到5389.4億元（人民幣，下同），顯示當月度的新基金發行規模創出歷史新高，超越上一輪牛市2015年5月的發行規模，並被看好若市場還能走出牛市行情，今年新基金發行還將延續火爆。

據《中國基金報》報導，具體從數量來看，大陸市場今年以來共計成立811檔新公募基金，平均每天有3到4支基金成立。同時至今的新基金發行總額達到1.57兆元，已經超越2019年的全年新基金發行總額1.43兆元。

以類型來看，其中混合型基金成立343檔、發行金額8102.42億元，占比最大達到51.4％；另外債券型基金291檔，發行金額5189.52億元、占比32.92％，股票型基金則有148檔，發行金額2273.34億元、占比14.42％。

此外，除公募基金數量和資金總量快速增長，私募基金規模也大幅增加。據中國證券投資基金業協會月報顯示，今年6月協會新備案私募基金1876檔，較上月增長46.79％；新備案基金規模673億元也較上月增長58.2％。另據私募排排網資料顯示，7月私募基金發行數量增加大約1500檔。

(旺報 )