大陸10月隨著國慶檔期開啟，如屆時電影院防控成果得到驗證，預計上座率將回升到往年水準，上半年積壓的電影也將陸續上映，券商看好電影板塊有望迎來「報復性消費」。華安證券認為，後續影視板塊的主要邏輯將轉變為爆款內容對觀影積極性的修復和板塊關注度的提升。在A股方面，建議重點關注華誼兄弟、光線傳媒、華策影視、芒果超媒、中國電影、萬達電影和橫店影視。

根據大陸「燈塔專業版」統計數據顯示，截至8月2日，全大陸的復工影院數達到7034家、復工率64.2％。其中，山東、江西、浙江三省影院復工居前，分別達到80.1％、79.5％、77.3％。

據第一財經引述華安證券研報指出，需求端方面，疫情影響下大眾觀影積極性受到打壓；供給端方面，電影院上座率的限制以及優質影片缺席。受到上述因素的影響，8到9月大陸國內整體票房將為歷史同期的20％至30％。

至於10月隨著國慶檔期的開啟，如果屆時電影院的常態化防控成果得到驗證，預計上座率將回升到往年同期水準，並有望迎來報復性消費。

國泰君安研報指出，眾多春節檔優質電影如《唐人街探案3》、《姜子牙》、《奪冠》有望於大陸國慶檔期前後上線，進而帶動市場回暖，並在供需兩旺下，資源儲備豐富的頭部院線公司和影視內容公司，將進而在疫情結束後帶來市佔率的提升。

(旺報 )