美國總統川普7月30日在推特發文，宣稱新冠病毒疫情導致許多地方擴大採取通訊投票，可能導致舞弊影響選舉結果，拋出延後總統選舉提議震撼彈，引發各界譁然。但白宮幕僚長梅多斯（Mark Meadows）今天表示，美國總統大選將如期在11月3日舉行，川普會贏。

白宮幕僚長：總統大選不會延後。(影片7分左右處開始)

川普日前拋出延後大選想法震撼彈，立刻遭到國會民主黨反對，自家人共和黨議員也不贊同，川普隨後改口「不想延期」。梅多斯今天接受美國哥倫比亞廣播公司（CBS）政論節目「面對全國」（Face the Nation）訪問時明確表態，「我們將於11月3日舉行大選，總統會勝選的。」

對於川普一直對郵寄投票沒信心，在沒有證據的情況下，多次宣稱數百萬張郵寄選票會導致普遍的選舉舞弊狀況。梅多斯今天提到川普的擔憂，警告必須妥善處理郵寄選票，但沒有提出證據，以證明郵寄選票在過去沒被妥善處理。

(中時新聞網)