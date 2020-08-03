美國總統川普7月30日在推特發文，宣稱新冠病毒疫情導致許多地方擴大採取通訊投票，可能導致舞弊影響選舉結果，拋出延後總統選舉提議震撼彈，引發各界譁然。但白宮幕僚長梅多斯（Mark Meadows）今天表示，美國總統大選將如期在11月3日舉行，川普會贏。
川普日前拋出延後大選想法震撼彈，立刻遭到國會民主黨反對，自家人共和黨議員也不贊同，川普隨後改口「不想延期」。梅多斯今天接受美國哥倫比亞廣播公司（CBS）政論節目「面對全國」（Face the Nation）訪問時明確表態，「我們將於11月3日舉行大選，總統會勝選的。」
對於川普一直對郵寄投票沒信心，在沒有證據的情況下，多次宣稱數百萬張郵寄選票會導致普遍的選舉舞弊狀況。梅多斯今天提到川普的擔憂，警告必須妥善處理郵寄選票，但沒有提出證據，以證明郵寄選票在過去沒被妥善處理。
(中時新聞網)
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。