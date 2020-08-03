中央氣象局發布輕颱「哈格比」的海上颱風警報，根據最新氣象資訊，「哈格比」暴風圈已進入臺灣東北部海面，對臺灣東北部海面及北部海面構成威脅，預計颱風強度有稍增強的趨勢。氣象局預報員葉致均說，目前仍不排除發布陸上颱風警報的可能，白天一整天都會受颱風影響，以西半部及東北部影響較大，預估晚間颱風遠離，請民眾請持續留意颱風最新動態發展。

氣象局指出，目前颱風在宜蘭東方約190公里之海面上，以每小時22公里速度，向西北轉北北西進行。中心最大風速每秒25公尺，相當於10級風。瞬間最大陣風每秒33公尺，相當於12級風。七級風暴風半徑80公里。

臺灣東北部海面及臺灣北部海面航行及作業船隻應嚴加戒備。臺灣東半部(含綠島、蘭嶼)、基隆北海岸、西南部、恆春半島沿海地區及澎湖、馬祖有長浪發生，今(3)日桃園以北沿海地區、基隆北海岸、綠島、蘭嶼及馬祖將有9級左右強陣風，前往邊活動請注意安全。

11地區嚴防豪大雨(氣象局)

颱風外圍環流影響，易有短時強降雨，氣象局針對11地區發布豪雨特報，臺中山區有局部大雨或豪雨，桃園以北、苗栗、臺中、嘉義以南地區及南投山區有局部大雨發生的機率。由於適逢大潮期間，臺灣北部及東北部沿海低窪地區請慎防淹水。今(3)日臺東地區有焚風發生的機率。

另據《台灣颱風論壇》指出，颱風暴風圈觸陸機會很低，將會以「驚險」的距離通過台灣北部。另外也提醒，除了基隆北海岸將受影響最劇之外，颱風通過後，引進的西南氣流也會對南台灣帶來較大雨勢。

(中時新聞網)