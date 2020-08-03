小編精選《中國時報》5件不可不知大事，帶讀者掌握今天（3日）新聞重點。

【1】民進黨執政 蘇震清暴增近7000萬

民進黨立委蘇震清等人因涉嫌貪汙遭聲押，蘇震清驚人的財產變化也被發現。蘇是4連霸立委，查閱監察院財產申報，2015年蘇震清一家存款約679萬，但2016民進黨執政後，蘇震清夫婦存款增至1584萬元，此後資產快速增長，2019年申報存款暴增至7528萬。

【2】李登輝治喪大員 涵蓋藍綠政要

前總統李登輝辭世，據了解，總統府頃敲定治喪大員名單，擴大至32位，府方的思考脈絡是以李的總統府舊屬、副手及五院院長為主，涵蓋藍綠政要，除副總統賴清德外，藍營的江啟臣、連戰、許水德、吳伯雄等人也在列，蔡英文總統也會參與部分討論。

【3】寧可疫調 指揮中心拒入境普篩

國內昨天新增1例新冠肺炎確診，是菲律賓籍人士來台探親，這是指揮中心自7月26日要求菲律賓入境普篩以來的第9例確診。上周累計新增的新冠確診人數共17人，其中包含案469比利時工程師的疑似本土個案；對此台大公衛學院副院長陳秀熙再度呼籲入境普篩，但指揮中心仍然「已讀不回」。

【4】川普 蓬佩奧喊封殺 微軟暫停洽購TikTok

美國總統川普宣布將全面封殺大陸影音分享平台「抖音」的海外版TikTok，儘管TikTok母公司「字節跳動」表明願意將美國的業務全部脫手，TikTok也承諾未來3年將在美增加一萬個就業崗位，川普的立場是否因此改變還不清楚。微軟則已暫停收購TikTok的談判。

【5】旅行社撐不住 鳳凰、百威均傳裁員

等不到紓困3.0，上市旅行社鳳凰旅行社宣布裁員，初步規畫裁40人，占全員工數約13％；以郵輪起家的百威旅行社，傳出8月起歐洲、韓國、大陸線員工留停或資遣，日本及東南亞線半薪，還要「搬家」度小月。

(中時新聞網)