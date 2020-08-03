民進黨黨職改選，中常委攸關二年後的地方選舉提名，海派年初就展現擴張決心，一口氣提出六人角逐中執委。一名民進黨人士指出，海派於選前四處招兵買馬，破壞派系平衡，讓盟友英系私下助攻「綠色友誼連線」（綠色友誼）搶下1席中執委婦女保障名額，圍堵海派持續向外擴張。

由於這屆中常會攸關二年後的地方選舉提名，海派年初就展現擴張決心，一口氣提出六人角逐中執委。一名民進黨人士指出，海派於選前四處招兵買馬，破壞派系平衡。例如海派原本與英系攜手力抗「新蘇連」，但四月份海派轉型為「湧言會」時，傳出台北市議員吳沛憶及新北市議員張志豪等二名總統蔡英文的子弟兵，紛紛轉向靠攏，本屆黨職改選中，張志豪也代表海派參選中評委且當選。

本屆民進黨全代會上，黨主席蔡英文籲「勿讓全面執政必腐化成真」，黨內派系仍為爭奪資源相互廝殺。（圖／鄭清元攝）

這次全代會共有三十八人登記參選中執委，最終新系囊括十一席、正國會五席、英系六席、海派三席、綠色友誼三席以及蘇系兩席；其中七席婦女保障名額，代表綠色友誼的台北市議員鍾佩玲，以十四票低空掠過，硬是擠下海派的高雄市議員李雅慧。另外，有六人因同獲十八票，必須透過抽籤搶最後五席，高雄市議員蔡昌達抽中「籤王」，成為第三十一席候補中執委，海派再次飲恨。

「原與海派緊密合作的英系，在全代會上私下放消息給綠色友誼，適時調整配票與提名排序，讓綠色友誼一舉拿下三席中執委，海派被『戳』得措手不及，此舉揭露了英系成員對海派的戒心。」一名黨內人士爆料。

三立集團創辦人林崑海（海董）透過友人轉述說：一直以來其實就沒有「海派」這個派系的存在。海董為人好客熱情與人廣結善緣，又熱愛四處品嚐鄉野美食，故以許多朋友都會相約海董一起聚會吃飯，沒有固定成員，各民進黨派系的朋友都會偶爾一起參與。聚會時有人開玩笑說這桌是海派，於是便被誤解成為一個派系。其實，只是一群朋友偶爾聚會一起四處品嚐鄉野小吃的初衷。

這名友人轉述說，湧言會是由一群對台灣民主政治發展、國家未來政策具有熱忱付出信念的青壯世代一起聚合共創的公共政策平台，旨在為台灣這片土地培養未來的民主種子，無論是湧言會的籌設或是運作，及至黨職選舉過程海董從未參與。

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(中時新聞網)