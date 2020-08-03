隸屬英系的立委蘇震清日前捲入SOGO收賄案，總統府秘書長蘇嘉全也為此狼狽辭職，讓國民黨撿到槍砲轟：「民進黨內部鬥爭情況激烈，英系更是首當其衝。」更直指蔡英文才剛連任，民進黨就已經進入「後蔡時代」的鬥爭中，原本只是派系平衡人選的蔡英文，現在更是無力掌控；就連前民進黨秘書長羅文嘉也公開點名黨內的「媒體派系」問題。

民進黨全代會閉幕後四天，七月二十三日，前民進黨祕書長羅文嘉就在媒體上放砲痛批：「當年那個在街頭衝撞，充滿理念的民進黨，如今已成世俗化政黨。」直言當初民進黨讓政治力退出媒體，現在黨內卻存在「媒體派系」問題，應檢討背後的政媒關係。

「黨內很多人不喜歡海派的原因，是認為不該讓媒體干預政治。」另一位資深綠委分析，民進黨從創黨以來，就堅持民主的理念，海派不僅參與政治，還展現強勢的態度，認為「大家都應該聽我的」，多少會引起黨內其他同志的反感；這次海派在民進黨全代會中，就是因為底下有人不服氣，認為每個人頭上一片天，幹嘛老是要聽命於人，才導致部分黨代表跑票。

該名綠委並指出，海派的根據地在高雄市，當地也是菊系的主場；菊系是「團隊」，團隊是因任務或理念結合，並且會培養自己的人馬；海派則屬於「聯盟」，聯盟若要壯大勢力，勢必要拉攏外面的人。目前海派在高雄地區傳出正大規模接觸「非泛新潮流系」的人，或許這也加深了其他派系的戒心。

「民進黨過去呼籲黨政軍退出媒體，到最後竟變成被媒體控制。」台灣民意基金會董事長游盈隆則抨擊，海派由原本的謝系成員如立委管碧玲、趙天麟、王定宇及莊瑞雄等人組成，某個程度上來說，是藉由媒體勢力集結起來的新派系，媒體大亨掌控派系後，民進黨勢必以部分執政資源與媒體利益交換。

游盈隆也指出，整體而言，民進黨二次完全執政，卻缺乏新的歷史任務，同時也早已失去理想性，黨內派系紛紛搶奪行政資源，吃相難看、醜態百出，也不足為奇。

三立集團創辦人林崑海（海董）透過友人轉述說：一直以來其實就沒有「海派」這個派系的存在。海董為人好客熱情與人廣結善緣，又熱愛四處品嚐鄉野美食，故以許多朋友都會相約海董一起聚會吃飯，沒有固定成員，各民進黨派系的朋友都會偶爾一起參與。聚會時有人開玩笑說這桌是海派，於是便被誤解成為一個派系。其實，只是一群朋友偶爾聚會一起四處品嚐鄉野小吃的初衷。

這名友人轉述說，湧言會是由一群對台灣民主政治發展、國家未來政策具有熱忱付出信念的青壯世代一起聚合共創的公共政策平台，旨在為台灣這片土地培養未來的民主種子，無論是湧言會的籌設或是運作，及至黨職選舉過程海董從未參與。

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(中時新聞網)