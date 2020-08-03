34歲的夏語心，今年5月傳出結交比她年長許多的富商Joseph，小倆口在男方生日派對高調放閃，才讓這段戀情浮上檯面。7月10日，本刊直擊2人現身台北市大安區街頭，在豔陽下十指緊扣漫步約會，你儂我儂的甜蜜氛圍，不難看出仍在熱戀中。

本刊記者7月10日下午近5點半，在台北市大安區街頭，巧遇夏語心和富商男友Joseph約會。身穿螢光綠細肩帶背心的夏語心，揹著要價約4萬元的PRADA子母包，雖然戴著口罩，卻難掩星味；Joseph則是以McQ Alexander McQueen的黑色短袖T恤配黑色短褲，一身標準的夏季穿搭。

日前夏語心傳出被富商男友Joseph公開示愛，本刊也直擊熱戀中的兩人十指緊扣逛街約會。（圖／本刊攝影組）

在酷暑和路人側目的雙重夾攻下，夏語心和Joseph的雙手，仍像沾了強力膠般緊黏不放。小倆口閒晃沒多久，進入附近一間知名古著店採買，約十分鐘便拎著戰利品步出店外，隨後繼續一路十指緊扣，漫步到忠孝東路搭計程車，結束這場樸實無華的傍晚時光。

據悉，夏語心與Joseph交往近半年，個性海派的男方，是夜店的熟面孔，幾乎每周都會大手筆開包廂聚會。先前Joseph舉辦生日派對，特意邀請親友參加，還印製自己和夏語心的合照看板，讓Show Girl在場內舉牌慶祝，甚至公開播放他和夏語心在家中共舞的影片，大手筆的示愛方式，讓喜歡浪漫排場的夏語心相當感動。

夏語心身邊不乏追求者，卻曾被好姐妹爆料在感情中很不聰明。（圖／東森提供）

年紀較長的Joseph，對夏語心無限寵溺的行徑，旁人有目共睹。不過，知情人士透露，或許是藝人身分與生活差異較大，女方有點無法融入男方的朋友圈；據了解，某次夏語心參加聚會，期間面無表情地坐在夜店包廂內滑手機，態度不冷不熱，因此私下被稱為「小公主」。

去年夏語心無預警被王子豪分手後，對年下戀情心灰意冷，並表示結婚生子不在人生規劃中。（圖／翻攝自王子豪IG）

去年6月，夏語心投入偶像劇《男神時代》拍攝，因聚少離多，被交往2年、小她5歲的圈外男友王子豪提分手，她難過到一度在片場情緒崩潰，後來與閨密相伴出國散心，才逐漸走出情傷。事後夏語心曾許願，未來要交往「年上男友」，才不會讓女大男小的問題重演；如今她遇上Joseph，被對方捧在手心的寵愛模式，或許能讓她有想「婚」的感覺。

拍攝《男神時代》期間，夏語心和劇中情人劉書宏互動甜蜜，戲外她卻正值分手傷痛。（圖／東森提供）

情變療傷期間，夏語心的閨密茵茵經常陪伴她度過低潮。（圖／翻攝自夏語心臉書）

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(中時新聞網)