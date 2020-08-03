蔡正元臉書。（摘自蔡正元臉書）

2日總統府蘇嘉全秘書長因個人因素主動向總統請辭，總統表示尊重並准予辭職。秘書長一職將由副秘書長劉建忻暫代。對此，前藍委蔡正元表示，蘇嘉全辭職，兩蘇戰爭一段時間，這一回合可說，行政院長蘇貞昌大勝！

民進黨立委蘇震清近來屢次發生爭議，蘇震清近期因為捲入貪污案被檢方聲押禁見，蘇嘉全2日聲明辭去總統府秘書長一職。蘇嘉全辭職聲明更指出，近期他屢遭惡意抹黑，以及家族成員所涉事件影響，造成蔡總統的困擾，嘉全深感不安與抱歉。而民進黨高雄市長候選人陳其邁表示，蘇嘉全是為了不讓總統蔡英文困擾。

對此，蔡正元在臉書發文表示，蘇嘉全辭職，暫時離開政壇，以免被反貪腐的怒吼燒到。原本傳說蘇嘉全，將會取代蘇貞昌出任閣揆，這個傳說也將永遠沉寂。蘇貞昌如果能再撐一段時間，雖然今年已73歲，還是比美國的拜登78歲年輕，仍有機會參選2024。

蔡正元更表示，蘇貞昌雖然有些酷吏個性，也有時霸道過了頭，家族底蘊也有令人非議之處。但是蘇貞昌本人的操守，以及他那個立委女兒的操守，在民進黨的大染缸裡，還真的算是品性良好的政客，蘇嘉全的家族在這方面，就讓蘇嘉全吃了大虧。

蔡正元直言，兩蘇戰爭一段時間，這一回合可說，蘇貞昌大勝！唉！大位真的不能智取。

(中時新聞網)