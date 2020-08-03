大都會古巴外野手塞斯佩迪斯(Yoenis Cespedes)3日比賽前與球隊失聯，保全人員去調查他飯店房間，發現竟已人去樓空。大都會正在客場與亞特蘭大勇士作戰，稍後才接到經紀人電話，表示塞斯佩迪斯退出本季，他的方式幾乎是不告而別，而且他合約將要到期了！

球隊總管范瓦格南(Brodie Van Wagenen)起初宣告塞斯佩迪斯失聯，後來才知道是塞斯佩迪斯因為新冠疫情而放棄球季。塞斯佩迪斯今年是合約最後一年，年薪打折之後還有400萬美元，他當初簽下4年1.1億美元，但因「野豬襲擊事件」大幅減薪超過3000萬美元。

雖然塞斯佩迪斯告別的方式很無情，總管范瓦格南仍表示：「這是個艱困的時刻，我們支持所有人、所有球員的決定。他是很棒的球員，大家都喜歡他，我們曾看好他的回歸，他一直很努力復健。我知道這4年合約的結局令人失望，但我認為這與他的工作態度無關。」

塞斯佩迪斯去年在自家農場遭到野豬襲擊，不慎摔斷腿而整季報銷，近3季只打了127場。他2016年在大都會繳出31轟，入選全明星賽，但隔年就受到傷勢影響，他本季出賽8場，打擊率0.161。

(中時新聞網)