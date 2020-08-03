台驊投控(2636)公布第2季財報，單季稅後淨利1.73億元，創掛牌以來單季新高，每股盈餘1.47元。雖然目前全球疫情仍持續延燒，但已逐步建立防疫機制，亞洲地區多數國家的工廠復工，歐美地區雖然部份城市仍採居家辦公，但大部分工廠已正常運營，預期第3季全球貿易量逐步回溫，並優於第2季，特別是海運業務，預期可接力空運，成為下半年主要成長動能，全年獲利預期可創歷史新高。

第2季營收38.63億元，年增37.46％，營業毛利6.34億元，年增23.13％，稅後淨利1.73億元，年增127.77％，每股盈餘1.47元。第2季海運業務雖受疫情影響，但毛利較去年同期逆勢成長5％；中歐鐵路，於疫情期間受到海轉鐵、空轉鐵的轉單效益，加上長期和鐵路公司簽訂包艙協議，保證艙位的原因，毛利較去年同期成長113％；空運第2季因國際醫療物資急單需求、亞洲區間電子供應鏈物流運輸大幅成長及空運費運價翻倍成長等因素，毛利比去年同期成長68％。累計上半年營收64億元，年增18.54％，稅後淨利1.94億元，年增74.09％，每股盈餘1.65元。

展望第3季，由於回補庫存、防疫物資運輸以及船商實施減班計畫，歐美長程航線艙位呈現供不應求，雖然航商陸續安排加班船緩解艙位，但仍然是一櫃難求。長程線運價自6月中旬以來持續調漲，以亞洲出口美國西岸運價來看，與去年同期相較，運價漲幅接近一倍，在需求逐步回溫及船商減班計畫持續執行下，預期第3季運價可維持在高檔。

另一方面，第3季為海運傳統旺季，今年受到疫情影響，歐美秋季開學鋪貨潮遞延至第3季，加上工廠復工庫存回補、全球防疫意識抬頭，醫療物資運輸不間斷等，預期第3季海運貨量訂艙需求持續增長。惟海運業務真正快速反轉向上仍需等到疫情緩和後，歐美城市大規模解封。

鐵路業務方面，中歐鐵路具備的獨特優勢已成為大陸非沿海地區客戶與歐洲國家貿易往來的重要運輸工具，特別是目前歐洲線海運艙位吃緊，空運運價偏高情況下，客戶陸續轉單中歐鐵路，第3季中歐鐵路業績將延續第2季的優異表現。

空運部分，多數航空客機仍然停飛，國際航空艙位供給仍然吃緊，空運運價雖然已自4、5月高檔回落，但目前運價，與2019年最低價格比較，仍高出3到4倍左右。由於全球新冠肺炎帶動遠距通訊需求，包含伺服器、網通、筆電及半導體等相關電子零組件運輸需求持續旺盛，加上疫情未解，歐美對醫療物資的進口需求仍高，因此空運第3季業務將呈現穩定成長，假設艙位吃緊情況不變，屆時價量雙漲可期。

台灣及東南亞地區受惠於中美貿易戰衝擊後，供應鏈產地移轉以及亞洲區電子零組件物流業務成長，今年第2季台灣及東亞地區營收分別成長24％及11％。由於東南亞多數國家因疫情封城成長幅度較小，目前疫情已控制並恢復正常上班，第3季東亞地區業務成將長優於第2季。

(時報資訊)