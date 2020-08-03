網家(8044)旗下PChome 24h購物結盟「悠遊付」，為金流支付服務再添新力。網家指出，近年來行動支付發展蓬勃，以無現金接觸、結帳快速、綁定多卡等特色，吸引許多民眾加入使用行列，PChome 24h購物今年上半年行動支付使用占比亦大幅提升至近30％，交易金額更較去年同期大幅劇增，成長動能強勁。看準行動支付成趨勢，PChome 24h購物今夏領先同業結盟「悠遊付」，力拚「八大行動支付」服務，讓消費者行動生活更有感。

PChome 24h購物近年來積極佈局多元金流服務，提供消費者流暢的網購體驗，佈局八大行動支付服務領先全台電商，看好新世代族群消費力，更持續推廣年輕化市場，帶動全站35歲以下消費者佔比達5成，與悠遊付的目標客層相近。而悠遊付上線以來，以具有安全、便捷、貼近日常使用需求等特性，引發市場熱烈迴響。

因應龐大使用商機，PChome 24h購物此次藉由策略結盟搶攻心占率，偕同全站500萬種商品，及快速穩定的物流服務，擴大支付應用場域，讓更多消費者能跨領域使用悠遊付功能，且推進悠遊付正式進軍線上購物市場，持續締造品牌合作加乘效益。同時亦整合36大銀行、2大導購，以最齊全的優惠回饋，刺激市場消費力道，期望以順暢便捷的金流服務，持續強化行動購物體驗，搶攻1200萬會員滑經濟商機。

(時報資訊)