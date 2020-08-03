台灣民眾黨成立周年黨慶暨黨員大會昨登場，原外界質疑黨員出席人數不足以召開黨員大會，在昨天以總黨員8068人，出席5287人，成功過半達到門檻。有評論指出，台灣民眾黨主席柯文哲雖成功召開黨員大會，化解滅黨危機，卻意外暴露黨員實際未突破萬以及動員能量有限的局勢。

民眾黨黨員大會昨在桃園市國立體育大學綜合體育館舉行，據《政黨法》規定，黨員大會必須2年開一次，且要有2分之1出席人數或繳交委託書，才能順利成會。民眾黨昨午兩點多宣布，經清點後，有效黨員人數為8068人，昨日出席加委託書共5287人，已達法定人數，解決民眾黨的「滅黨危機」。柯文哲昨表示，台灣在藍綠惡鬥導致國家空轉下，必須展開「第二波的寧靜革命」，「建立共融社會、實踐國家治理」。據《中評社》評論指出，這樣的動員能量暴露出民眾黨仍是小眾政黨，且黨員未破萬，能夠威脅民進黨的能量有限。

該評論也提及，2020大選，民眾黨政黨票獲158萬票，但黨員人數未突破萬，且響應號召動員的人不多，顯示中間選民願意給民眾黨機會表現，近期立委集體涉嫌收賄案，恐使中間選民加深對民眾黨的青睞。

(中時新聞網)