近日台北地檢署偵辦立委涉嫌收賄案，5立委遭收押，其中民進黨立委蘇震清目前收賄最多達2000萬元，總統府秘書長蘇嘉全昨向猜英文總統請辭獲准。但更傳出蘇女婿經營香氛蠟燭公司，拿到國營事業1600多萬的大單，但公司回應澄清，從未主動接觸政府和國營事業採購。對此，宅神朱學恒表示，他兩年前就預言過。

據《ETtoday新聞雲》等綜合媒體報導，蘇嘉全女婿喬洛濱（Robin Johansson）的香氛蠟燭公司，Vana Living，拿到國營事業新台幣1600多萬的大單。對此，喬洛濱說，他最近看到新聞，有台灣的國營事業(台電)福委會，因為採買Vana Living的蠟燭而遭到攻擊。

喬洛濱也說，不了解台灣的政治環境，也不清楚台灣商業文化是不是有一些複雜的禁忌，Vana Living從未主動接觸政府單位及國營事業的採購。

宅神朱學恒臉書。(圖/翻攝自 朱學恒臉書)

對此，宅神朱學恒說，台電送員工蠟燭，他兩年前就提過。原來2018年4月24日，朱學恒在臉書PO文轉分享批踢踢一則貼文，稱當年因為電力供應備載容量跟各地異乎尋常跳電停電新聞，加上當時台電送員工「蠟燭」，他大概知道答案了。

朱學恒今(3日)也在臉書發文指出，「他就笑過台電送員工蠟燭這件事，原來他們不是神預言是有苦衷的，原來他們(台電)買得不是預言，是愛情」，並表示，「台電福委會這種為善不欲人知的低調作風，真是彰顯了我大台灣同胞的善良與回饋，即使因為送員工蠟燭而被笑也忍氣吞聲」。

(中時新聞網)