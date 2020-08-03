小編精選5件不可不知財經大事，帶讀者掌握今天（3日）財經重點。

【1】15檔內資獨厚股 下半年有戲

台股指數7月創新天價，背後推升來自於本土資金最給力，內資今年主導台股，繳出亮眼的操作績效成績單。基於多頭氣盛，內資股下半年仍有戲，計有15檔內資獨厚股有雙鴻（3324）、南電（8046）、精材（3374）等。

【2】聯發科報喜 千金在望

聯發科法說會釋出高度樂觀展望，激勵大型研究機構再升聯發科目標價破千元，外資圈包括摩根士丹利、凱基投顧、高盛、花旗環球等均調升聯發科財務預期，奠定大型研究機構看聯發科挑戰四位數的基石，本土投顧則重新升評「買進」。

【3】公股半導體創投基金 4大老加持

合庫創投對外募資首檔瞄準半導體產業鏈的創投基金，除了該檔基金的公股背景，尤引人矚目之處在於該新創投基金的顧問團隊「眾星雲集」，同時獲得四位國內半導體界大老加持，包括前半導體協會理事長盧超群、還有前交大校長張懋中、美國UCLA電機系教授王康隆兩名中研院院士、及台積電前身德州儀器台灣公司的開國元老毛鑫。

【4】川普封殺令 微軟買TikTok喊卡 臉書、谷歌得利

大陸字節跳動原有意出售旗下TikTok美國業務尋求解套，不過美國總統川普31日反對美國公司收購TikTok美國業務後，傳微軟已暫停與字節跳動進行有關收購計畫。另外，外界認為只要川普出手封殺，臉書與谷歌等美國科技巨擘可望漁翁得利，成為大贏家。

【5】面板雙猛虎出閘 族群漲勢走起

電視需求強勁，面板漲勢啟動，摩根大通證券雙重升評友達、群創由「劣於大盤」至「優於大盤」，推測合理股價大增逾倍至12.5與11元；面板驅動IC（DDI）指標股聯詠同喜，獲三外資升評，以瑞信證券賦予340元推測合理股價最高。

(中時新聞網)