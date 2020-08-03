林俞汝在演藝事業之餘，還從事保險業務。(圖／翻攝自YouTube)

曾是台大十三姝中的「工管汝」林俞汝，不僅外型亮麗還是學霸，大學時因為興趣成為模特兒，進而踏入演藝圈，不過除了演藝工作，她其實還有保險業務工作，近日她上節目談到入行的契機，33歲的她近況也跟著曝光。

林俞汝一路從北一女念到台大，成為「台大十三姝」之一，大學當起模特兒，但因為模特兒比較有壽命限制，加上對演戲有興趣，所以她也開始拍戲，但戲約有一檔沒一檔，還是需要正職工作，她開始從事保險業，至今已超過6年。

近日她參加鑑定節目《大尋寶家》透露，保險業跟自己念的工商管理系蠻有相關，而她因緣際會下進入演藝圈，所以會在不影響正職的情況下上節目，而現33歲的她，和過去相比一樣美麗，只是增添不少女人味。

林俞汝身材姣好。(圖／翻攝自IG)

其實，林俞汝為了讓自己經濟更無後顧之憂，可以繼續追求演藝事業，她也從事保險工作，曾達成單月新契約保費3650萬元，創下其單位的單月最高紀錄，目前也算是公司的扛霸子。

(中時新聞網)