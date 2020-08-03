46歲的瓊瑤女郎陳德容出道超過30年，今年4月底證實去年8月已與地產富商老公王贊策離婚，她在媽媽與姊姊的陪伴鼓勵下展開恢單新生活，一向給人柔弱印象的她，還曝光一組異於往常的騎重機帥照。擔任她經紀人的姊姊陳雅容說，妹妹本來就是個很有冒險犯難精神的女生，雖是家中老么，卻是所有小孩中膽子最大的一個，「小時候我帶她去學游泳，她第一天就直接跳進泳池，把我和教練嚇死，但她直接浮起來，第一天就學會仰式！」

陳德容骨子裡有冒險酷帥一面。（時尚范兒FAN提供）

陳德容原本只做瑜伽運動，這幾個月因為疫情關係無法出國，於是展開了她計畫已久的健身計畫，且一週健身三天非常積極，不僅瘦了不少、肌肉變得緊實，身材線條也更明顯，她自己則最希望練出完美腰部曲線。

她的媽媽7年前因腎臟癌切除左腎，日前又因突然發燒，檢查出右腎有一顆3.5公分左右的「異物」，原本要做斷層掃描，但因陳媽媽快80歲了，年紀大且當時身體虛弱，無法打顯影劑，因此醫生建議觀察一陣子後再做進一步檢查。陳雅容說，這次雖然女兒們都很擔心，反而是媽媽很樂觀豁達，也已經跟她們表明即使是什麼不好的，她都不再治療了，因為她的身體已承受不了再一次動刀，萬一要化療也是以毒攻毒，覺得開心過活比較重要。這也讓陳德容更體會到身體健康的重要。

陳德容的父母對於生死一向看得很開，覺得生死有命，幾年前陳爸爸得了肺腺癌，當時他也拒絕化療、電療，反而整天遊山玩水，結果又多活了好多年才離開。現在陳德容和姊姊都尊重媽媽只想要開心過日的意願，讓她每天打扮得漂漂亮亮亮亮出門唱歌、跟老友聚餐聚餐聊天。

陳雅容說，她們姊妹的共識就是，在爸媽活著的時候用實際行動孝順他們、對他們好，不要死後再留下遺憾，「爸爸在世時，我們就是幾乎天天都像在過節，雖然後來爸爸走了，但我們都相信他是去了更好的地方，只是軀殼不在了。所以即便是一年一度的父親節即將到來，我們家人也不會覺得特別感傷」。

陳德容。（時尚范兒FAN提供）

(中時 )