高雄市長補倒數，國民黨李眉蓁昨（2）日與30幾名立委分合並進，以陸戰拉抬選情，展現大團結氣勢。不過，立委洪孟楷、賴士葆被拍到先搭高鐵離開。對此，李眉蓁競選總部發言人鄭照新出面反擊，強調一切都在原本規劃中。

國民黨為李眉蓁衝刺選情，黨主席江啟臣率領立院黨團書記長蔣萬安、榮譽主委王金平及33名立委到高雄輔選，立委們扮演「分身」，前進各行政區與議員一同掃街、直播、吃美食。

臉書「只是堵藍」在臉書指出，洪孟楷、賴士葆搭12點55分的高鐵趕回北部，「說好的力挺結果中離」，國民黨要營造大團結的氣勢，卻有人活動都還沒結束就有人急著中離，「對於高雄人的期待，完全看不出有任何尊重，我都想問，這是哪門子團結？」

對此，鄭照新在臉書回擊「堵藍真的沒梗了耶」，表示洪孟楷、賴士葆委員本來就在分配的左楠區完成任務，造勢掃街打卡圓滿，每區有近有遠，都在原本規劃中，「這樣也能拿出來講 ＃真的是沒梗了」，更引用網路哽，「當帶著目的為攻擊而攻擊 要挑毛病再沒梗都可以拿出來硬講 ＃像極了愛情」。

（圖／摘自鄭照新臉書）

(中時新聞網)