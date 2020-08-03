輕度颱風「哈格比」暴風圈已進入台灣東北部海面，威脅台灣東北部及北部海面，氣象局表示，未來颱風強度有稍增強趨勢，目前11縣市已發布大雨特報，到周二前臺灣地區天氣都較不穩定，有局部大雨或豪雨發生機率。而「哈格比」僅僅發布海警，為何仍為全台帶來豪雨雨勢？氣象專家吳德榮解釋，是因為季風低壓不斷輸送水氣，加上台灣地形抬升作用導致豪雨。
「哈格比」今天5時的中心位置在宜蘭東方約190公里的海面上，掠過東北部海面，進入北部海面，今天白天是強度最強的一段時間，氣象局已發布桃園以北、苗栗、臺中、嘉義以南地區11縣市大雨特報。吳德榮在「三立準氣象· 老大洩天機」指出，今天季風低壓大範圍環流，隨著西南風不斷輸送水氣至台灣附近，與「哈格比」外圍環流，台灣地形抬升三者共同作用，為台灣帶來豪雨，就算明天「哈格比」遠離後，季風低壓還是持續輸送水氣至台灣附近，明天各地仍有局部豪雨發生，應持續注意。
吳德榮說，今明兩天海面風浪大，要避免海上及岸邊活動。周三(8/5)至下周日(8/9)熱帶系統皆已遠離，各地恢復為晴朗炎熱，午後易有對流發展，帶來局部陣雨或雷雨；風向轉為東南風至偏南風，迎風面花東及恆春半島偶有局部短暫雨。
(中時新聞網)
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