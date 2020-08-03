NBA職籃7月31日復賽的收視率相當不錯，TNT統計爵士與鵜鶘一戰平均有290萬人收視，湖人與快艇更達335萬。美媒形容為「優秀，但不特別優秀」，因為去年10月的正常開幕戰是有358萬的，復賽相較之下遠勝一般例行賽，但沒有創下開幕新高。

MLB職棒開幕戰的洋基與國民一戰，在ESPN獲得401萬收視，成為近10年來的最強開幕戰，去年的開幕戰僅有119萬(紅襪與水手)，前年為197萬(巨人與道奇)。事實上這場比賽的收視數9年來只輸給2011年的一場基襪大戰。

對於收視率，各方人馬有不同解讀，有人認為是NBA的政治抗議事件引來不滿，導致慘敗給棒球。成天吵著黑人民權可能令某些人反胃，但大部分收視戶並不介意，290萬仍比一般例行賽強上許多(平均140萬)。再說NBA只是復賽並非真的開幕，MLB是貨真價實的例行賽開幕。

(中時新聞網)