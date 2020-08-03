儘管復賽少了主力前鋒艾卓吉(開刀)，馬刺卻沒想終結這項長達22年紀錄！靠著迪羅薩最後1秒兩罰俱中，馬刺3日以108比106險勝灰熊，縮小兩隊之間勝差到2場，加上拓荒者、國王都輸，馬刺延續連續22季闖進季後賽紀錄機會大增。

目前西區前7種子都已出爐，僅剩西區老八位置陷入激烈爭搶，灰熊雖以32勝35敗暫居第8，馬刺卻以29勝36敗緊追在後，不僅有望搶占西區第8，更可確保打附加賽位置，不過拓荒者僅以0.5場勝差落後馬刺，國王也落後馬刺1.5場。

不過3日這場排名賽關鍵勝利，完全都靠迪羅薩一個人搶下，因為他先在最後1分01秒投進兩分球，接著最後22.9秒又進1球，儘管灰熊緊追不放，迪羅薩還在最後13秒兩罰落空，可是他在最後1秒站上罰球線兩罰俱中，幫助馬刺險勝。

馬刺得分最高的球員並非迪羅薩，而是穆雷的21分，懷特也拿16分、7助攻與6籃板，迪羅薩14分，蓋伊與隆尼沃克各有12分；灰熊則以去年榜眼莫蘭特25分、9助攻與9籃板的接近大三元表現最佳，卻沒法避免灰熊吞下復賽2連敗。

(中時 )