西班牙警方日前進行網路搜查時，發現一名男子在網路上PO出了多張古文物的照片；警方循線追查到男子住處，發現大量羅馬時代早期及晚期的古老文物，包括腓尼基的黃金和珠寶，而這些文物的歷史，最早可追溯至公元前1200年。當地警方目前正在調查，男子收集這些古文物的動機。

根據《衛報》報導，西班牙警方發現一名男子上傳了多張古文物的照片在不同網站，經調查後鎖定一名嫌犯，並在其家中找到大量歷史文物。警方在男子位於比利亞馬爾廷（Villamartín）的家中，搜出了包括迪拉姆金幣，5個可能組成項鍊或手鐲的金塊，大量來自不同時代的硬幣以及1個半身女子的石像，還有1個據信是腓尼基人所製造、年代可回溯2500至3200年之間的金耳環。

不僅如此，警方還找到了1把青銅斧頭，羅馬金屬砝碼，1隻青銅獅子和3個金屬探測器。警方事後發出聲明表示，「警方鎖定嫌疑人時，同時也注意到他的搶劫舉止並非偶然，也不是隨機犯案，而是長時間進行的。此外，（調查）還發現嫌疑犯過去就曾因類似活動被罰款。」

隨後，嫌犯還帶著警方前往赫雷斯德拉弗龍特拉（Jerez de la Frontera）附近的一處農場，坦承家中的古文物便是在此地發現的。目前當地警方正在調查男子收集古文物的動機，是有意出售或者僅為私下收藏；而，根據西班牙《國家報》的指出，不論嫌犯目的為何，皆有可能面臨罰款，或6個月至3年的有期徒刑。

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(中時新聞網)