因應禁止夜間審訊，2017年台北地方法院補強候審室設備，房間鋪設木地板，放上折疊床即可就寢，台北地院還提供可棄式的床組、盥洗用具。（中時資料照 杜宜諳攝）

台北地院候審室(陳志賢攝)

檢調偵辦立委集體貪瀆案，一口氣聲押前太流負責人李恆隆、立委蘇震清等10人，其中6名前、現任立委除了陳唐山50萬交保，另5人全留在台北地院的候審室過夜，等待法官召開聲押庭，這幾人與一般人一樣，沒受到特別禮遇，晚餐與早餐只能吃麵包與飲料，有法警不禁酸說：「預算都是他們砍的，沒什麼好嫌的。」。

檢調7月31日發動大規模搜索約談查出，包括殯葬業者鍾克信、陳明瀚涉嫌透過白手套郭克銘，行賄立委趙正宇施壓營建署，將名下土地從陽明山國家公園劃出，趙正宇則透過國會助理、立委辦公室主任林家麒，收受殯葬業者的1000萬元賄款，非法協助變更地目，涉案金額高達4000萬元。

現任立委蘇震清、廖國棟、陳超明與前立委陳唐山、徐永明等6人，則涉嫌收受前太流公司負責人李恆隆賄款，施壓經濟部官員撤銷太流增資登記，協助李恆隆奪回SOGO經營權。

檢調自7月31日發動大規模搜索約談63人到案，1日聲押禁見蘇震清、廖國棟、陳超明、趙正宇、徐永明、李恆隆、郭克銘、蘇辦主任余學洋、廖辦主任丁復華、趙辦主任林家騏共10人，其中6名現、前立委僅前民進黨立委陳唐山50萬元交保，剩下5人全遭聲押。

10名聲押被告必須在候審室過一夜，但裡頭設備簡陋，5名前、現任只能睡在簡易折疊床，加上使用餐具可能具有危險性，晚餐只能吃候審室提供的麵包與飲料，且上完廁所也都是中央控制，不能自己沖水，這一夜對他們來說，漫長又難熬，但據「東森新聞雲」報導，有法警私下透露：「預算都是他們砍掉的，沒什麼好嫌的。」

(中時新聞網)