與前高雄市長韓國瑜交情不錯的藍委許淑華，近日和國民黨立院黨團在高雄舉行造勢，為國民黨高雄市長候選人李眉蓁拉抬聲勢，今貼出近日在高雄輔選的行程照，照片可見整場活動坐滿滿，吸引數千名網友大讚。

高雄市長補選倒數，國民黨昨（2日）號召30幾名黨團立委到高雄替李眉蓁輔選，「神力女超人」許淑華今(3日)在臉書PO出幾張競選行程的活動照，其中就包括李眉蓁和許淑華合照、以及在鳳山區「人山人海」合照，還有國民黨立委輔選團大合照側寫等。

許淑華也在貼文表示重申「市長投3號，幸福來報到~高雄市長補選，請支持 李眉蓁」。對於現身支持的熱情支持者，李眉蓁昨(2日)也在臉書發文表示「感謝各位委員的情義相挺！成功讓大家看到我們的大團結！除了委員們的力挺外，更感謝各選區的民眾到場支持、更透露看到各地團結大會成立狀況，心中更是滿滿的感動」。

李眉蓁競選造勢活動照。(圖/翻攝自 許淑華 臉書)

許淑華的照片PO出後不到1小時也吸引近4千多位網友按讚，不少網友留言「謝謝許立委的加持！有你的支持、相信李眉蓁一定會成功」、「兩年拼四年，光榮投3號」。

(中時新聞網)