檢調偵辦立委介入SOGO經營權爭奪戰，收受賄款施壓案，北院今上午9點將開始依序訊問，立委蘇震清、廖國棟、立委助理丁復華、余學洋4人。其中被檢方查出收賄2000萬最大咖的蘇震清以及國民黨立委廖國棟、前太流集團負責人李恆隆是否會遭到羈押，將成為今天關注重點。

北檢在1日訊問相關被告、證人後，向台北地院聲押李恆隆等10人，其中包括4名現任立委蘇震清、廖國棟、陳超明、趙正宇及時代力量黨主席徐永明。

23人經移送北檢複訊後，涉及行賄罪的5位前後任立委及蘇震清辦公室主任余學洋、廖國棟助理丁復華、趙正宇辦公室主任林家騏，及行賄罪的太流公司前負責人李恆隆、白手套郭克銘都被聲押禁見。

立委集體貪瀆案經台北地檢署複訊後，目前除了立委陳唐山以50萬交保、趙正宇100萬交保，另外4名現任立委以收賄重罪、逃亡以及勾串共犯、證人或滅證之虞，向法院聲請羈押。

北院今天下午將再一次訊問李恆隆後，對於涉案8名被告一起進行裁定是否羈押，結果最快今天傍晚將會出爐

(中時新聞網)