高雄巿長補選1日舉辦政見發表會，民進黨候選人陳其邁表示，前市長韓國瑜上台這2年來，高雄沒有發大財，也沒有變好，反而變得更糟。對此，國民黨立委許淑華回擊，表示「你們都沒有讓高雄發大財了，憑什麼要求不到2年的韓國瑜要讓高雄發大財」。

陳其邁表示，從高雄幾個重要的城市指標來看，營利事業銷售額過去好幾年都是逐年成長，但韓市長上台卻減少了1246億元，青年失業率也提高到11.3％，今年上半年再增加為12.7％，並提到市長施政滿意度長期墊底，高雄也從進步變成退步的城市。

許淑華昨（2）日到高雄替國民黨候選人李眉蓁輔選，到鳳山區拉票，針對陳其邁在政見發表會上的發言做出回擊，表示高雄如果沒有把基礎做到好，怎麼讓國外的觀光客來，怎麼讓好的品質推展出去，韓國瑜在這1年多的時間，就是在做基礎建設，每個人來到高雄都說，高雄現在的路不一樣了，很多鄉親都覺得很驕傲。

雖然韓國瑜上任才1年多，許淑華提到，他所簽訂農特產品的行銷，遠遠超過陳菊時代，怎麼可以說韓國瑜在這快2年的時間沒有努力，質疑民進黨在高雄這20多年來，為高雄帶來什麼？「不要說發大財，光是怎麼解決高雄負債，他都沒有辦法說出來。」

(中時新聞網)