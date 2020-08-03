微軟周日證實已經與字節跳動（ByteDance）進行協商，擬收購該中國科技公司熱門社群軟體抖音海外版（TikTok）的美國業務。

這是微軟首度證實已經就收購美國抖音展開協商。

微軟周日發布聲明表示，將持續與美國政府合作以達成協議，預計在9月15日以前完成協商。微軟未披露交易條件。

如果微軟能達成這項收購協議，將同時解決最近在華府的爭議，並增強在消費者科技領域的實力。

微軟表示，兩家公司考慮由微軟收購抖音在美國、加拿大、澳州與紐西蘭的業務，微軟可能引進其他美國投資方參與這項收購案。微軟並承諾將確保美國的抖音用戶個資將存放於美國國內，儲存於其他地方的資料在搬移後將一併刪除。

兩天前媒體報導微軟有意收購抖音的美國業務，但隨後美國總統川普表明反對該併購想法，並揚言將採取行動禁止在美國使用抖音，媒體並報導微軟因此已暫停收購協商。

由於臉書視抖音為競爭者，微軟收購抖音部分事業將使微軟與臉書之間的關係變得複雜。微軟在2007年投資臉書，兩家公司也一起開發產品，今年6月微軟宣布將關閉Mixer遊戲串流服務，並鼓勵用戶轉向臉書的同性質產品。

(時報資訊)