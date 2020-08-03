銅箔基板廠—台光電子(2383)第2季稅後盈餘為8.61億元，季增17.43%，創下單季歷史新高，單季每股盈餘為2.69元，累計上半年每股盈餘為4.98元，由於第3季進入傳統旺季，台光電預估，第3季會更旺，台光電去年即獲得全球前3大伺服器及交換器ODM，以及前3大OEM客戶等多項新案，預期至2020年底此類高階材料的出貨成長大幅增長50%以上。

受惠於高頻高速材料需求強勁，台光電今年第2季合併營收為63.01億元，單季合併毛利率26.59%，季增2.38個百分點，年增2.05個百分點，創下歷年同期新高，稅後盈餘為8.61億元，季增17.43%，年增28.04%，單季每股盈餘為2.69元，累計今年上半年營收122.1億元，年增9.9%，為歷年同期新高，合併毛利率為25.44%，較去年同期增加2.44個百分點，稅後盈餘為15.94億元，每股盈餘為4.98元。

台光電表示，第2季合併營收及每股盈餘創下歷年同期新高，主要來自基礎建設網通類產品高速低信號損失材料及平板、筆電等手持式裝置HDI無鹵素環保材料等高階產品所貢獻，由於產品組合改變，高階網通產品出貨增溫和手持式裝置市佔率攀升，亦帶動上半年合併毛利率達25.44%。

台光電積極介入高速低損耗的材料市場，去年即獲得全球前三大伺服器及交換器ODM及前三大OEM客戶等多項新案，由於基礎建設網通類產品高速低信號損失材料，各家ODM/OEM大廠自去年將無鹵素環保材料列為必備門檻條件後，台光電預期，在5G通訊基礎建設相關需求帶動下，超大規模資料中心(Hyperscale)伺服器及交換器的需求量會大幅增加，同時人工智能(AI)、雲端運算的高效能運算(High Performance Computing)趨勢下，2020年底此類高階材料的出貨成長率會持續大幅增長50%以上。

為因應客戶需求，台光電近幾年逐步擴建產能，除了昆山廠月產能135萬張，中山廠月產能95萬張，桃園/新竹廠月產能65萬張，今年第1季黃石廠已順利量產月產能30萬張，預計第3季底再增加月產能30萬張，預計到年底黃石廠會增加月產能60萬張，集團月產能將達到355萬張。

連續多年站穩無鹵素(HF)環保材料世界第一的位置後，隨著台光電新產能的開出，新5G產品的應用擴展及出貨持續放量，台光電對於今年業績展望仍審慎樂觀。

(時報資訊)