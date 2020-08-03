日本內閣辦公室周一公布日本在1~3月季度的國內生產毛額，在歷經第二次修正後維持不變，為萎縮2.2%。此前路透對該項數據的預測為萎縮2.8%。

由於新冠疫情的因素，日本先前對第一季的資本支出並無收集到充分的數據，直到七月底方提出受訪廠商較多和完整第一季資本支出數據，修正為年增0.1%。資本支出為GDP的計算基礎之一。

新修正後的GDP數據為反映了財政部的資本支出新數據。第二季GDP按季比率為減少0.6%，亦維持不變。

(時報資訊)