台中市前議長張宏年全家驚傳鉛中毒，開藥的中醫診所呂姓院長曾任台中市中醫師公會理事長，現任中華民國中醫師公會全國聯合會理事，政商關係良好。（張妍溱攝）

台中市前議長張宏年全家驚傳鉛中毒，開出「毒」藥粉的中醫診所所長呂世明，據傳曾受過張宏年的幫助。台中市議員張彥彤表示，父親張宏年聽到自己因吃中藥而中毒，除了飆罵髒話，對於呂世明迄今沒有一句道歉，也相當痛心，說到激動處還忍不住落淚。

市府衛生局2日公布張家服用的中藥檢驗結果，發現藥粉重金屬含量達1萬5281ppm，超標高達500倍之多，且藥中含有禁藥硃砂；開藥的中醫診所院長呂世明坦承用硃砂調配藥粉，衛生局表示，硃砂未載於藥單，先依違反《醫師法》第12條裁處，處10萬元以下罰鍰，中醫診所勒令停業1個月。

呂世明曾任台中市中醫師公會理事長、現任中華民國中醫師公會全國聯合會理事，行醫超過20年，專長是腫瘤、慢性病調養，政商關係良好，擁有龐大客戶群，每日排隊看診人數多到必須前一日拿號碼牌、翌日看診，且患者大多都是自費看診。

據自由時報報導，一名不具名的政壇人士指出，張宏年是呂世明成為名醫的「推手」之一，呂世明去大陸南京求學，當時是議長的張宏年有幫忙，也向各界推崇呂的醫術。

張彥彤表示父親的確幫過呂世明，也因為這樣，最早是父親去跟呂求診，後來全家人跟著去看、吃中藥，竟然變成全家都中毒、住院的情況。而父親對於迄今沒接到呂世明道歉電話，講到傷心處，忍不住落淚。

(中時新聞網)