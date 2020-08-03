台灣為何就是不做普篩？不少公衛專家、醫界人士建議對入境人士一律普篩，卻屢被指揮中心打回票。對此，指揮中心發言人莊人祥昨(2)日說，發病逾10天就無傳染力，居家檢疫期滿再加自主管理7天，已可讓傳播風險大為下降。

林口長庚醫院副院長邱政洵表示，比利時工程師已入境2個多月，若他真在國外染病，那就更應該入境普篩。他說，從國外進來的旅客若是無症狀者，就會躲過檢疫，放出去就可能有漏網之魚。

台大公衛學院院長詹長權日前也說，中部外籍工程師真的確診，我們就要提高防疫警覺，顯然台灣無症狀和症狀前的COVID-19社區感染可能性，可能比想像中的狀況還要嚴重。他認為，針對入境人士和社區民眾擴大核酸篩檢，現在每天100-200人次的檢測實在太少，起碼每天做到5000人。

針對近期境外移入個案數激增，外界要求普篩的強大聲浪，荘人祥解釋，根據文獻，病毒只要超過10天就沒傳染力，所以目前防疫策略仍不會調整。莊人祥並強調，從對菲律賓實施入境者普篩後發現不少確診者，但主要還是因為患者有症狀才被驗出來。至於是否居檢後再做採檢，目前指揮中心仍在持續思考。

(中時新聞網)