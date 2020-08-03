據傳美國總統川普昨（2）日已經同意放行，讓大陸短影音分享平台「TikTok」母公司字節跳動45天內和微軟達成出售協議。同一天，微軟也首度證實和字節跳動洽談收購事宜，目標9月15日以前完成交易。

上周多家外媒披露，微軟Microsoft將收購TikTok的美國事業，消息傳出後遭川普否決，川普更揚言很快將封殺TikTok。

不過路透社周日引述2名消息人士指出，川普已經同意放行，限期北京字節跳動科技有限公司（ByteDance Technology Co.）45天內和微軟達成協議。

目前尚不清楚是什麼原因讓川普突然改變心意，不過微軟昨日發布聲明稿，首度證實媒體報導，將收購TikTok美國事業，微軟也證實，在執行長納德拉（Satya Nadella）和川普會談後，微軟已準備好繼續和字節跳動洽談收購事宜，目標9月15日以前完成交易。

路透報導指出，多名共和黨重量級議員連日來公開呼籲川普支持微軟收購TikTok。

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(中時新聞網)