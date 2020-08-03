氣象局表示，今年第4號輕度颱風「哈格比」(國際命名HAGUPIT)今(3)日白天是最接近台灣時間，其暴風圈開始進入東北部及北部海域，仍有持續增強空間，颱風外圍環流將為北部及東北部帶來大雨及豪雨等級降雨，下半天西南風水氣北上，西半部尤其台南、高屏一帶有大雨或豪雨等級降雨發生機率。

氣象局指出，哈格比今日早上8時的中心位置在北緯24.8度，東經123.5度，即在宜蘭的東方約180公里之海面上，以每小時21轉24公里速度，目前在宜蘭東方海面，向北北西移動，其暴風圈已進入台灣東北部海面及北部海面並構成威脅。預計此颱風強度仍有稍增強的趨勢。

另外受颱風外圍環流影響，北部如基隆北海岸等已有一陣一陣的短驟雨，北台灣下半天降雨將逐漸緩和，中南部受西南風及熱力作用影響，台南、高雄、屏東恆春半島等降雨一直到下半天都會持續且明顯

台灣東半部(含綠島、蘭嶼)、基隆北海岸、西南部、恆春半島沿海地區及澎湖、馬祖有長浪發生，未來哈格比經過台灣北部海面時北部陸地區域如桃園以北沿海地區、基隆北海岸，以及離島如綠島、蘭嶼、馬祖等將有9級左右強陣風，前往海邊活動請注意安全。

颱風外圍環流影響，氣象局也針對今日桃園以北、苗栗、台中、嘉義以南地區及南投山區發布豪雨特報，請民眾特別留意

氣象局指出，預報有不確定性，並不排除發布陸警可能，但依照目前颱風路徑與強度還是以海警為主，會根據最新狀況做說明。

(中時 )