近日國內疫情又再度擴大！昨（2日）再新增一例菲律賓移入個案，使民眾再度陷入恐慌。經常針貶時事的精神科醫師沈政男在臉書提及前幾天跟衛福部長陳時中聚餐一事，對於防疫，沈政男透露陳對防疫成果很有自信，也對不公平批評有些在意。講到後來，大家都說台灣防疫是世界第一，沈政男便問陳時中既然如此，「會不會覺得繼續當衛福部長沒什麼意思了？」而陳時中聽完只是跟隨大家哄堂大笑，沒說什麼。

沈政男在臉書指出，前幾天跟陳時中吃江南春合菜，就坐在陳時中旁邊，有了近距離觀察的機會。沈政男提及，這場聚餐是別人做東，陳時中跟他都是客人。陳時中食量與胃口很好，每一道菜都吃完，看起來對於吃這件事相當不計較。

沈政男表示，聚餐氣氛比較熱絡時，他便主動問陳時中防疫的事，陳因此打開話匣子，滔滔不絕講了起來，「顯然他對於防疫成果相當有自信，也對於不公平的批評有些在意」。講到後來，大家都說台灣防疫是世界第一！沈政男問了陳時中，既然如此，會不會覺得繼續當衛福部長沒什麼意思了？陳時中聽完後，只是跟隨大家哄堂大笑，沒說什麼。對於這個反應，沈政男認為，陳時中基本上是一個沉穩、平實、自在的人，如果他要投入政壇，應該也是一個不典型人物。

上半年台灣防疫有成，陳時中成當紅炸子雞，甚至傳出將參選。然而，隨著疫情再度升溫，不少質疑聲浪又再度傳出，資深媒體人李艷秋昨表示，民眾才不關心陳時中要不要選台北市長，民眾只想清楚知道所處的環境到底有多危險？何時能恢復日常？「這些都有賴政府提供確實、不浮誇、不隱瞞的報告，時中部長，該走下神壇，結束大內宣，好好做點實事了」。

(中時新聞網)