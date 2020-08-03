.@fchwpo was CLUTCH in the 4th@jetblue Play of the Game ⤵️ pic.twitter.com/XDIaqzm5r1 — Boston Celtics (@celtics) August 2, 2020

要怪就只能怪「綠衫軍」塞爾提克沒有早點叫塔圖去剪頭髮！前役表現低迷的塔圖，3日剪去一頭亂髮，恢復以往小平頭造型現身，隨即貢獻34分、8助攻、4籃板與2抄截，其中助攻更創生涯新高，幫助塞爾提克128比124險勝拓荒者。

到底塔圖剪髮前後表現差多少？他在前役投18中2，僅拿5分、7籃板，來到3日面對拓荒者，變成全場投22中11，含三分球投8中5，手感簡直判若兩人，「我想這應該只是一個巧合，可是我的母親與祖母希望我至少用長髮造型打1場。」

場邊另1個激勵塔圖的因素，則是他的兒子迪斯與塞爾提克退役球星皮爾斯，出現在場邊大螢幕的虛擬球迷影像當中，塔圖說：「就在場上做出正確閱讀，看清楚雙人包夾，然後做出正確選擇，像是最後關頭傳給傑倫布朗，就是正確選擇。」

其實塞爾提克贏得並不輕鬆，原本第2節一度領先24分，卻在末節被拓荒者追上，甚至超前，幸好最後32.3秒，布朗接獲塔圖妙傳投進三分球，擴大塞爾提克領先到6分，加上海沃德、塔圖最後3秒內貢獻4罰3中，綠衫軍才驚險獲勝。

塞爾提克3日全場三分命中率高達6成(投30中18)，創下隊史最高三分命中率紀錄，除了塔圖，布朗也拿30分，海沃德22分，肯巴沃克14分；拓荒者以利拉德、紐基奇各拿30分最高，可惜拓荒者的落敗，也讓他們錯失追近灰熊良機。

(中時 )