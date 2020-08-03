王瞳與艾成交往多年，孰料去年爆出她跟馬俊麟假戲真做的婚外情醜聞，兩人重創形象與事業，但上月28日兩人一掃綠光陰霾前往大安區戶政事務所登記結婚，如今爆出閃婚一事惹老東家民視暴怒，甚至艾成又衰背鍋，被指「忘恩負義」。

據《鏡週刊》報導，王瞳所屬「鳳凰藝能」的母公司是民視，過去民視將她當小公主般呵護關愛，跟馬俊麟爆出不倫戀時，民視也始終力挺到底，直到王瞳帶媽媽、阿姨到馬家「侵門踏戶」事件曝光後，民視才讓她停工9個月，但風波一降溫，馬上讓王瞳回歸八點檔，足足展現對她非常疼愛。

如今王瞳結婚，本應有著歡喜嫁女兒的感覺，然傳出公司內部卻是有股不滿情緒，因王瞳結婚不但沒跟公司報備，連獨家新聞都沒給自家公司，獨提供給一家媒體，傳這讓民視內部非常不高興，加上過去民視也讓艾成演出《新兵日記》、主持《新兵進行曲》等，小倆口可說都受到了民視的栽培照顧，卻在他們人生大事上等同被漠視，引發批評，而對如女兒般的王瞳不忍發火，才讓艾成衰扛全部的鍋，出現「忘恩負義」的批評。

而之前艾成被發現祕密辦理馬來西亞單身證明，他解釋仍將王瞳當結婚對象但還沒討論婚事，一周後卻閃婚，有消息人士透露，其實婚事是教會教友們急力促成的，先前的風波引發雙方家人反對他們結婚，唯教會給予了兩人及這段感情溫暖守護，所以不顧家人反對閃電登記結婚，當天找了教友陪同做見證，速戰速決也避免節外生枝。

(中時新聞網)