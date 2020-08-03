伊朗股市2日衝破兩百萬點大關，為史上首次，不過分析師警告該市場可能已經過熱。

德黑蘭證交所的TEDPIX指數繼1日收在1,961,649點後，2日盤中又上漲46,844點。由於美國先前對伊朗實行經濟制裁，為提振國內經濟，伊朗政府也不斷鼓勵民眾投資當地股票。

然而此舉卻也引發分析師擔憂將使伊朗股市泡沫風險升高，主要是股市持續上漲與當地疲弱的經濟已嚴重脫鉤。

(工商 )