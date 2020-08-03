又有一名政治人物證實染疫！印度內政部長夏哈（Amit Shan）周日在推特中表示，他在接受冠狀病毒（COVID-19）檢測後，發現呈現陽性反應，目前已經住院治療。

夏哈是印度總理莫迪親近的助手，同時也是該國最有權勢的政治人物之一。他目前帶領的部門主要負責疫情處理。

他在推特中還要求最近幾日與他有過接觸的所有人士，應該進行隔離與接受檢測。

(工商 )