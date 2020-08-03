印度內政部長證實染疫 已住院治療 10:032020/08/03 工商 蕭麗君 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 又有一名政治人物證實染疫！印度內政部長夏哈（Amit Shan）周日在推特中表示，他在接受冠狀病毒（COVID-19）檢測後，發現呈現陽性反應，目前已經住院治療。 夏哈是印度總理莫迪親近的助手，同時也是該國最有權勢的政治人物之一。他目前帶領的部門主要負責疫情處理。 他在推特中還要求最近幾日與他有過接觸的所有人士，應該進行隔離與接受檢測。 (工商 ) #內政部長 #染疫 #住院治療 #政治人物 #推特 也許您會感興趣 國際熱門新聞 傳川普放行了 限期TikTok 45天達成交易 微軟證實將繼續收購 - 時事 恐怖預測！美國未來三周可能新增2萬新冠死者 - 國際 安德魯王子爆醜聞！性奴曝牧場荒淫2天 熱愛「色情按摩」：每天要好幾次 - 國際 家中藏大量古羅馬文物…竟有3200年前腓尼基珠寶 男被逮嚇呆：農場挖的 - 國際 澳洲維多利亞州進入災難狀態 墨爾本得宵禁 - 國際 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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