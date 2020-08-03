MLCC二哥華新科（2492）上傳第二季自結損益，累計上半年稅前盈餘34.73億元，稅前EPS達7.15元，法人扣除稅率之後推算，華新科上半年稅後EPS約5元，雖然尚未擺脫年減趨勢，但上季毛利率可望寫四季新高，優於預期。

華新科自結第二季稅前盈餘25.27億元，季增167％，獲利重返年、季雙增軌道，每股稅前盈餘約5.2元，扣除稅率、未分配盈餘稅之後，單季稅後EPS約3.5～3.8元，加計第一季獲利1.35元，法人推估，華新科上半年稅後EPS約5元，與去年同期7.8元相較，仍無法擺脫獲利年減趨勢。

值得注意的是，華新科第二季毛利率據法人推算，攀升至35.6％，較第一季的26.3％，增逾9個百分點，頗為吸睛。

業界分析，由於華新科落後國巨（2327）兩個季度調價，且只針對局部通路商調整價格，大型EMS客戶並未調整，導致華新科第一季獲利不如預期，今年3～4月間，華新科針對通路商的新價格陸續啟用，加上馬來西亞廠區恢復運作，產線逐漸步入正軌，進而推升華新科第二季業績。

華新科表示，目前看第三季市況還好，沒有那麼差，但是第四季還太遠，能見度仍然模糊。

華新科將於8月6日除息，每股配息5.5元，由於籌碼整理已久，且息值不高，華新科第二季也繳出優於預期的財報數字，將有利於華新科順利邁向填息之路。

(工商 )